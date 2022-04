POL-PDMY: Mobile Wache

Pillig, Hauptstraße (ots) - Am 27.04.2022, wurde in der Zeit von ca. 14:00 h - 18:00 h, ein parkender Pkw, KIA Picanto, durch ein Rangiermanöver eines anderen Fahrzeugführers beschädigt. Der KIA stand in der Nähe des Kindergartens. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- EUR. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden. Rückfragen bitte ...

mehr