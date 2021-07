Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Fußgänger verletzt

Boos (ots)

Am Samstag, den 10.07.2021, ereignete sich gegen 15:00 Uhr in der Ortslage Boos, im Kreuzungsbereich der Haupt-/Schulstraße, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. In diesem Zusammenhang betrat plötzlich und unvermittelt ein 82-jähriger Fußgänger die Fahrbahn und übersah ein aus Fahrtrichtung Kelberg herannahendes Kraftfahrzeug. In Folge dessen stürzte der Fußgänger auf die Fahrbahn. Ob es zu einer Kollision zwischen der Person und dem Fahrzeug kam, ist unklar. Der Kraftfahrzeugführer hielt nicht an und setzte seine Fahrt unvermittelt in Fahrtrichtung Lind fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Mercedes-Benz oder VW mit Frankfurter Kfz-Kennzeichen gehandelt haben. Der leicht verletzte Fußgänger wurde nach einer rettungsdienstlichen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Wer sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zum verkehrsunfallbeteiligten Pkw sowie zu dessen Fahrzeugführer/in geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau in Verbindung zu setzen.

