Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg - Verkehrsunfall mit Linienbus unter Alkoholeinfluss

Westerburg (ots)

Am Freitag, 20.09.2024, ereignete sich um kurz vor 12 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Linienbussen an der Bushaltestelle am Bahnhof in Westerburg. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem 57-jährigen kroatischen Unfallverursacher jedoch Alkoholgeruch festgestellt und durch einen entsprechenden Atemalkoholtest bestätigt werden. In der Folge musste diesem eine Blutprobe entnommen werden. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren sowie die Entziehung der Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell