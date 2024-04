Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hachenburg (ots)

Der geschädigte Fahrzeughalter bemerkte bei der Fahrzeugwäsche einen Schaden an seinem weißen Personenkraftwagen Skoda Kodiaq. Das Fahrzeug wies einen Schaden auf der rechten vorderen Fahrzeugseite auf. Vermutlich entstand dieser Schaden am Samstag, 06.04.2024, als das Fahrzeug zwischen 10:30 und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Elektromarktes im Adolf-Münch-Weg in Hachenburg geparkt war. Mögliche Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel.: 02662 95580, zu melden.

