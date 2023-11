POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Mogendorf (ots) - Am Freitag, den 03.11.2023, kam es in den Vormittagsstunden in der Straße "In der Krummetwiese" zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus. Den bislang unbekannten Tätern misslang es, durch Aufhebelversuche an mehreren Fenstern und Türen in das Gebäude der zur Tatzeit abwesenden Geschädigten zu gelangen. Es konnten somit letztlich keine Wertgegenstände entwendet ...

