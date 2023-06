Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch ins Kiosk Naturbad Linderhohl

Höhr-Grenzhausen (ots)

Höhr-Grenzhausen - In der Nacht vom Sonntag, den 11. auf Montag, den 12.06.2023 wurde durch unbekannte Täter die Scheibe des Kiosk vom Naturbad Linderhohl eingeworfen. Dadurch konnte das Fenster geöffnet werden und die Täter ins Gebäude eindringen. Am Fenster konnten Blutspuren und Fingerabdrücke gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizei Höhr-Grenzhausen unter der 02624/9402-0.

