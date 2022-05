POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Sessenhausen (ots) - Verkehrsunfallflucht Sessenhausen / Selters Am 15.05.22 kam es in der Zeit zwischen 03:15 - 03:40 Uhr in den Ortschaften Sessenhausen und Selters zu jeweils einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein PKW-Fahrer überfuhr mit seinem Fahrzeug zunächst in der Ortslage Sessenhausen ein Verkehrsschild am dortigen Kreisverkehr. Hierdurch wurde das Fahrzeug derart beschädigt, dass erhebliche Mengen an Öl ...

mehr