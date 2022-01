Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hof - Lkw-Gespann kommt auf der B 414 bei Hof von der Fahrbahn ab

Hof (ots)

Am Montag, dem 31.01.2022 befuhr ein Lkw+Anhänger, um ca. 05.30 Uhr, die B 414 aus Bad Marienberg kommend in Fahrtrichtung Hof. In einer Linkskurve rutschte der Lkw zunächst gegen die linke Schutzplanke und dann nach rechts über eine Wiese und kam erst in einer Hecke eines angrenzenden Grundstücks zum Stehen. Ursache war nicht angepasste Geschwindigkeit bei Schneefall und Schneematsch. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und wird erst am Mittwoch, dem 02.02.2022 geborgen. Da Betriebsstoffe ausliefen, musste die Feuerwehr alarmiert werden. Glücklicherweise kam es nicht zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug. Der alleinbeteiligte Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden insgesamt in Höhe von ca. 50.000 EUR

