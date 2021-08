Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Bootsverleih Mainzer Straße

Bad Ems (ots)

In der Nacht vom 31.07. auf 01.08.2021 ab 22 Uhr, kam es zu Sachbeschädigungen an dem Bootsverleih in der Mainzer Straße in Bad Ems. Durch unbekannte Personen wurden mehrere dort festgemachte Elektroboote beschädigt.

Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

