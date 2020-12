Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

DiezDiez (ots)

Am Samstag, den 05.12.2020, kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der geschädigte Fahrer eines Pkw Ford C-MAX hatte diesen gegen 10:00 Uhr in der vordersten Parkreihe zum Baumarkt geparkt und für etwa fünf Minuten zum Einkauf im Markt verlassen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am rechten Fahrzeugheck fest. Der Schaden dürfte durch einen Zusammenstoß beim Ein- oder Ausparken entstanden sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Diez unter Tel. 06432-6010 zu melden.

