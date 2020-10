Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Langenbach bei Bad Marienberg (ots)

Am 13.10.2020 ereignete sich in der Ortslage von Langenbach bei Bad Marienberg zwischen 09:40 Uhr und 09:45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Weidezaun beschädigt wurde. Ein unbekannter Pkw befuhr zunächst die Westerburger Straße in Fahrtrichtung Großseifen. Ausgangs einer 90 Grad Linkskurve, unmittelbar vor dem Ortsausgang, kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem massiven Holzzaunpfahl. Der Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hachenburg unter der Telefonnummer 02662-95580 zu melden.

