Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung durch Zerkratzen an geparktem Auto

Kestert (ots)

In Kestert am Mittelrhein wurde ein geparktes Auto mit einem spitzem Gegenstand stark zerkratzt. Das Auto war an der Bundesstraße 42, ziemlich am Anfang von Kestert aus Richtung St. Goarshausen, vor einem Wohnhaus auf einem Parkplatz abgestellt. Die Tat ereignete sich von Samstag, 30. Mai, 19:00 Uhr auf Sonntag, 31. Mai, 19:30 Uhr. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zeitraum gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei in St. Goarshausen zu wenden.

