Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Raubdelikt in Obernhof

Obernhof (ots)

*Obernhof*; Am 14.05.2020 zwischen 20:00 Uhr - 20:30 Uhr, ereignete sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ein Raubdelikt am Goethepunkt in Obernhof. Hierbei sollen 4 südländische, männliche Personen zwei Heranwachsenden unter Einwirkungen von körperlicher Gewalt zwei Mountain- Bikes entwendet haben. Bei dem Rädern handelte es sich um ein gelbes Rad der Marke KTM und ein hellblaues Rad der Marke Specialized. Ggf. besteht ein Zusammenhang mit einem am Tatort befindlichen silbernen Opel Kombi mit EMS- Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise bzgl. den Rädern oder den mutmaßlichen Täter sind bitte an die Polizeiinspektion in Bad Ems (02603/970 110, pibadems.wache@polizei.rlp.de) zu richten. Von Anfragen zum Sachverhalt ist abzusehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603/970 0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell