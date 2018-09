POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Bilkheim / Westerwaldkreis (ots) - Am Montag, 10.09.2018 gegen 12.45 Uhr befuhr eine 20 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Westerburg mit ihrem Pkw die Bundesstraße B 8 von Richtung Wallmerod kommend in Richtung Herschbach/Oww. Ausgangs einer Linkskurve kam sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr auf einer Strecke von ca. 60 Meter den Straßengraben und prallte dann auf einen betonierten Gullyeinlauf. Der Pkw wurde hochgeschleudert und kam 12 Meter weiter auf einem Feldweg zum Stillstand. Die Fahrerin wurde hierbei schwer, zum Glück jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw wurde komplett beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.500,- Euro geschätzt.

