POL-PDMT: Sachbeschädigungen im Bereich der Bushaltestelle Richtung Bendorf-Stromberg

Caan (ots) - Über das Wochenende vom Freitag, 03.11.2017 bis Montag, 06.11.2017, wurden an der Bushaltestelle in der Kreisstraße 123 zwei Sachbeschädigungen verübt. Die Rückwand vom Wartehäuschen der Haltestelle wurde mit schwarzer Farbe, vermutlich von einem Wachs-Stift, verschmiert. Außerdem wurde von einem Strommasten in unmittelbarer Nähe der Deckel der Montageöffnung herausgebrochen. Die Kosten für die Reinigung des Wartehäuschens und die Reparatur am Strommasten dürften nicht unerheblich sein. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles. Hinweise bitte unter 02624/94020 an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell