POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht mit Radfahrer - Fahndung nach flüchtigen Unfallverursacher

Asbach (ots) - In der Nacht vom 06. auf den 07.08.2024 beschädigten bislang unbekannte Täter den geparkten Motorroller der Geschädigten in der Bahnhofstraße in Asbach, indem sie diesen umwarfen. Im Zuge dessen entstand Sachschaden am Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Rufnummer 02634 9520 oder per E-Mail an die pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen ...

