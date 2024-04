Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl in Lebensmittelmarkt

Bad Hönningen (ots)

Am Samstagvormittag beobachtete eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarktes in Bad Hönningen einen Ladendiebstahl. Der 21-jährige Ladendieb steckte mehrere Gegenstände in seine mitgeführte Tragetasche und wollte den Kassenbereich ohne zu zahlen verlassen. Als er am Ausgang angehalten und auf seine Tat angesprochen wurde, flüchtete er sich in Ausreden, dass er die Ware in einem anderen Lebensmittelmarkt gekauft habe. Eine Einsichtnahme in die Videoaufzeichnung des Marktes überführte den Täter jedoch, weshalb er sich nun in einem Strafverfahren behaupten muss.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell