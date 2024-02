Wallmenroth (ots) - Am 14.02.2024 gegen 06:30 Uhr befuhr eine 18jährige Frau mit ihrem PKW die B62 aus Wallmenroth kommend in Fahrtrichtung Wissen. Auf einem geraden Streckenabschnitt kurz nach Ortsausgang kam ihr hierbei ein weißer PKW (vermutlich Kombi) auf ihrer Fahrspur entgegen. Aufgrund dessen musste sie nach rechts ausweichen, fuhr in den rechts neben der Fahrbahn befindlichen Straßengraben, kollidierte mit mehreren Sträuchern und kam sodann zum Stehen. An ihrem ...

mehr