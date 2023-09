Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht nach Kollision in Straßenhaus

Straßenhaus (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es um 06:05 in Straßenhaus im Einmündungsbereich der Bundesstraße 256 (Raiffeisenstraße) und der Niederhonnefelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Beim Linksabbiegen von der Niederhonnefelder Straße auf die Bundesstraße missachtete der oder die Fahrzeugführer/- in eines dunklen PKW Kombi mit GZ- Kennzeichen die Vorfahrt eines aus Richtung Bonefeld kommenden PKW Audi A3. Es kam zu einer Kollision im Einmündungsbereich. Der / die Unfallverursacher/- in entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der PKW des / der Beschuldigten dürfte im Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

