POL-PDNR: Brand einer Thuja Hecke

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagmorgen beschädigte ein 89-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Pkw zwei Zaunelemente am Meusch-Parkplatz an der Asbacher Straße, und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte die Linzer Polizei den Mann aus einem Ortsteil von Neustadt/Wied ermitteln. gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 ...

