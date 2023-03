POL-PDNR: Ladendiebstahl und Trunkenheitsfahrt

Neitersen (ots) - Am Samstag, 11.03.2023, wurde in der Zeit von 06.00 Uhr bis 07.00 Uhr ein Pkw VW Golf in Neitersen, Rheinstraße, angegangen. Die bislang unbekannte Täterschaft schlug eine Seitenscheibe des geparkten Fahrzeuges ein und entwendete eine Geldbörse. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 ...

mehr