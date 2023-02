Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von zwei E-Bikes - Zeugenaufruf

Bad Hönningen, Hauptstraße (ots)

Am Abend des 13.02.2023 kam es zwischen 19:30 Uhr und 23 Uhr zum Diebstahl von zwei E-Bikes in der Fußgängerzone in Bad Hönnigen. Die Fahrräder waren vor einem Gastronomiebetrieb in der Hauptstraße abgestellt und mit einem massiven Kettenschloss gesichert. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter durchtrennten das Schloss und entwendeten die beiden E-Bikes. Die Polizei Linz sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in Bezug auf den Diebstahl gemacht haben.

