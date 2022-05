Linz (ots) - Am Donnerstag, den 05.05.2022 kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Auffahrunfall an der Kreuzung L256 / Bussardstraße am Neubaugebiet Roniger Hof in Linz. Ein Fahrzeugführer stoppte, um den bevorrechtigen Verkehr durchfahren zu lassen. Die folgenden Verkehrsteilnehmerin erkannte das zu spät und fuhr dem Vorausfahrenden auf. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision beschädigt. Rückfragen bitte an: ...

mehr