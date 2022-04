Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Parkenden Pkw beschädigt und geflüchtet

Mudersbach (ots)

Im Zeitraum 24.04.2022,18:30 Uhr bis 25.04.2022, 07:00 Uhr wurde ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter Pkw in der Straße "Am Steinbruch" durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf oder den Polizeibezirksdienst Mudersbach.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell