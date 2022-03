Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pkw-Fahrer beschädigt drei Autos und begeht Fahrerflucht

Neuwied-Engers (ots)

Am Samstagabend gegen 22 Uhr befuhr ein schwarzer älterer VW Golf die Alleestraße in Engers in Rtg. Wasserturm. Dabei stieß er im Bereich der Apotheke gegen drei dort geparkte Fahrzeuge und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 EUR. Anschließend flüchtete der Fahrer mit dem Auto von der Unfallstelle, und zwar über die Mülhofener Straße. Eine Zeugin beschrieb ihn mit blonden Haaren und etwa 25 bis 30 Jahren alt. Das Kennzeichen war von der Stadt Koblenz ausgegeben ("KO-"). Der Golf müsste Beschädigungen im Frontbereich haben. Zeugen des Unfalls und Hinweisgeber zu dem Fahrer melden sich bitte bei der Polizei in Neuwied.

