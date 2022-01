Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Spiegelunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Rheinbreitbach, Bürresheimer Straße (ots)

Am 11.01.2022 kam es um 18:26 Uhr in Rheinbreitbach zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr die Bürresheimer Straße und touchierte einen am Fahrbahnrand geparkten PKW, sodass dessen Außenspiegel beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz/Rhein entgegen.

