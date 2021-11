Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Thalhausen (ots)

Am Dienstagmorgen kam es um 05:50 Uhr auf der Kreisstraße 117 zwischen Thalhausen und Kleinmaischeid zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der oder die Unfallverursacherin befuhr mit seinem / ihrem PKW, vermutlich ein schwarzer Kombi, die Kreisstraße in Richtung Thalhausen. Infolge eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot berührten sich die beiden Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der / die Unfallverursacher*in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

