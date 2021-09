Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Niederfischbach

Niederfischbach (ots)

Am 24.09.21 gegen 13:26 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Konrad-Adenauer-Straße in Niederfischbach, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Auf Höhe der Hausnummer 125 kamen sich ein Pkw und ein Lkw entgegen. Der Lkw fuhr dabei über die Mittellinie, der Pkw-Fahrer war dadurch gezwungen, nach rechts auszuweichen und touchierte den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeuges. Der Lkw-Fahrer setze seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Betzdorf unter der Telefonnummer 02741-926-0 oder über die E-Mail-Adresse pibetzdorf@polizei.rlp.de zu melden.

