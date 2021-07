Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Firmeneinbrüche in Neuwied

Neuwied (ots)

In der Zeit von Freitag, 16.07.2021 bis Dienstag, 20.07.2021 kam es im Stadt- und Industriebgebiet Neuwied zu 3 Firmeneinbrüchen. Über das Wochenende vom 16.07.2021 bis zum 19.07.2021 drangen unbekannte Täter zunächst in ein Immobilienbüro in der Rheinstraße Neuwied ein. Hierfür öffneten die unbekannten Täter gewaltsam ein Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten. Am Sonntagmorgen, den 18.07.2021, gegen 09:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Dönerladen in der Dierdorfer Straße Ecke Am Ohligspfad in Neuwied ein. Hierfür brachen die unbekannten Täter eine Hintertüre des Anwesens auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. In der Nacht vom Montag, 19.07.2021, auf den Dienstag, 20.07.2021, drangen unbekannte Täter im Industriegebiet Neuwied in der Allensteiner Straße Ecke Marienburger Straße in eine dortige Fahrschule durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster ein und durchsuchten auch hier die Räumlichkeiten. Zeugen, die Hinweise zu auffälligen Personen, Fahrzeugen oder Wahrnehmungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter Tel. 02631/8780 oder per mail E-Mail kineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell