Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Straßenhaus und in Dierdorf

Straßenhaus (ots)

Am vergangenen Wochenende ist im Zeitraum von Freitag bis Samstag ein ordnungsgemäß geparkter PKW Skoda Octavia in der Brunnenstraße in Straßenhaus im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Der oder die Unfallverursacher*in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.

Dierdorf - Am Mittwochnachmittag kam es um 14:00 Uhr auf der Landesstraße 267 zwischen Dierdorf und Wienau zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Auf der geraden Strecke touchierten sich die beiden Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge. Der oder die Unfallverursacher*in entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen orangefarbenen PKW handeln. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

