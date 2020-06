Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

57537 Mittelhof, L 278 (ots)

Am Sa., 20.02.2020, gegen 20:13 Uhr, befuhr eine 32-jährige Fahrzeugführerin eines Kleinkraftrad-Rollers die L 278 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Gebhardshain. In Höhe der Gemarkung Bodenseifen stürzte die 32-Jährige aus ungeklärter Ursache, verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Betzdorf fest, dass die Rollerfahrerin eine Kiste Leergut im Fußraum des Rollers transportiert hatte. Außerdem war die 32-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Am Roller entstand Sachschaden.

