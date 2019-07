Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung durch grobes Fehlverhalten an Fußgängerüberwegen 10- jähriges Mädchen fast von Auto erfasst- Zeugenaufruf

Neuwied (ots)

Am Samstag, den 20.07.2019, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich eine Straßenverkehrsgefährdung in der Schloßstraße in Neuwied. Eine Mutter beabsichtigte zusammen mit ihren 7 und 10 Jahren alten Töchtern einen Fußgängerüberweg zu überqueren. Die Ampel war für die Fußgänger auf "grün" geschaltet. Ein schwarzer Mercedes, älteres Modell, näherte sich ungebremst auf der Schloßstraße aus Richtung Elfriede-Seppi-Straße kommend und missachtete das für ihn geltende Rotlicht. Nur dank der Aufmerksamkeit der Mutter blieb die 10-jährige Tochter rechtzeitig stehen, so dass der Mercedes mit ca. 1 Meter Seitenabstand an ihr vorbei fuhr. Verletzt wurde niemand. Laut der Mutter habe unmittelbar hinter dem schwarzen Mercedes ein anderes Fahrzeug ordnungsgemäß an der Ampel angehalten. Der Zeuge oder die Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei Neuwied, Tel.: 02631/8780, in Verbindung zu setzen. Weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden ebenfalls ersucht, sich zu melden.

