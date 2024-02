Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm, Einbrüche in Kellerabteile

Nieder-Olm (ots)

Zwischen dem 27.01.2024 und dem 30.01.2024 kam es in zwei Mehrfamilienhäusern zu, teils versuchten, Einbrüchen in Kellerabteile und Fahrradkeller in Nieder-Olm.

In einem Anwesen versuchten die Täter eine Kellertür aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Auf anderem Wege gelangen sie dennoch in ein Kellerabteil und machten sich dort an mehreren Fahrrädern zu schaffen. Auch hier scheiterten die Täter, weil die Fahrräder abgeschlossen und ordentlich gesichert waren.

In dem anderen Anwesen erbeuteten der oder die Täter hingegen ein Pedelec mitsamt Ladestation.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

