Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter PKW Aufbruch im privaten Carport

Mainz-Finthen (ots)

30.01.2022, 03:30 Uhr

Bei einer routinemäßigen Auswertung der Überwachungskamera in seinem Carport, stellte ein 57-jähriger Mann aus Mainz-Finthen fest, dass bereits am frühen Sonntagmorgen zwei Täter versucht haben seinen Pkw aufzubrechen. Die beiden Täter betraten gegen 03:30 Uhr den Carport und versuchten an der Fahrzeugtür zu manipulieren. Nachdem es nicht gelang das Fahrzeug zu öffnen, flüchteten die Täter entlang der Elisabeth-Schwarzhaupt-Straße in absteigender Richtung. Die beiden Täter konnten anhand der Aufnahmen wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- Männlich - dunkler Winter-Parka - dunkle Hose - helles Basecap - roter Kapuzenpullover - Sneakerschuhe - Mundschutz

Täter 2:

- Männlich - dunkler Winter-Parka mit Fellkragen - dunkle Hose - weiße Sneakerschuhe - dunkle Handschuhe - Mundschutz

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell