Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrraddiebstahl, Täter flüchtet

Mainz (ots)

Am Freitag, 18.09.2020 gegen 18:00 Uhr kam es in der Großen Bleiche in Mainz, neben dem dortigen Penny Markt, zu einer lauten Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Ursache für den Streit war, dass der 22- jährige Geschädigte eines Fahrraddiebstahls sein gestohlenes Fahrrad wiedererkannte und den vermeintlichen Täter darauf ansprach. Der männliche Tatverdächtige konnte kurzzeitig durch den Geschädigten am Fahrradlenker festgehalten werden, schaffte es dann aber, sich loszureißen und in Richtung Münsterplatz zu flüchten. Wer sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Nummer 06131-654110 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell