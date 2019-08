Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: E-Scooter - befahrbare Bereiche am Rheinufer

Mainz (ots)

Ergänzend zu unserer Pressemitteilung von 20.08.2019, 14:32 Uhr, präzisieren wir die Information zu befahrbaren Bereichen am Mainzer Rheinufer. Bereiche am gesamten Mainzer Rheinufer die mit Verkehrszeichen in der Grundfarbe blau,

* Radweg

* kombinierter Rad- und Gehweg

oder im Bereich des Zollhafens als * verkehrsberuhigter Bereich

ausgewiesen sind, dürfen mit E-Scootern befahren werden. Bereiche die als Fußgängerzone ausgewiesen sind, dürfen nicht befahren werden. Ein Abstellen der E-Scooter in diesen Bereichen wird durch die App des Anbieters verhindert und ist dort rot markiert.

