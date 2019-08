Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trunkenheitsfahrt

Mainz-Mombach (ots)

Dienstag, 06.08.2019, 03:46 Uhr

In der Oberen Kreuzstraße in Fahrtrichtung "Am Sportfeld" wird eine Verkehrskontrolle bei einem 59-jährigen PKW-Fahrer durchgeführt. Er gibt an, er sei von einer Tankstelle gekommen und habe Bier gekauft. Vor Fahrtantritt habe er nur ein Bier getrunken. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt 2,38 Promille. Für eine Blutentnahme wird der Fahrer mit auf die Dienststelle genommen. Die Ermittlungen dauern an.

