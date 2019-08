Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall durch einen Bienenstich

Mainz-Oberstadt (ots)

Montag, 05.08.2019, 13:20 Uhr

Ein 47-jähriger PKW-Fahrer befährt mti einer 35-jährigen Beifahrerin die Geschwister-Scholl-Straße in Fahrtrichtung Hechtsheim. Während der Fahrt wird er von einer Biene gestochen. Er verliert die Kontrolle über seinen PKW und stößt mit einem Strommast der Straßenbahn zusammen. Die Insassen sind verletzt und werden in einer Klinik weiter behandelt. Die Schwere der Verletzung ist unbekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter , an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell