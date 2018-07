POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Übung "Bewältigung von lebensbedrohlichen Einsatzlagen"

Übung Polizei Mainz Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Dass Übung den Meister macht, dürfte soweit bedankt sein. Dies gilt nicht nur im polizeilichen Alltag, sondern auch bei der Bearbeitung und den Umgang mit schwierigen Einsatzlagen. Nicht zuletzt eine AMOK-Verdachtslage an einer Schule in Bad Kreuznach hat wieder einmal gezeigt, dass ein professionelles Vorgehen essentieller Bestandteil polizeilichen Handelns ist.

Am kommenden Mittwoch, 11.07.2018, findet von ca. 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr eine polizeiliche Übung am bischöflichen Willigis-Gymnasium, Willigisstraße 2, 55116 Mainz, zur Bewältigung von so genannten lebensbedrohlichen Einsatzlagen statt.

Im Rahmen dieser Übung werden Polizeikräfte mit Schutzausstattung und entsprechender Übungs-Bewaffnung zu sehen sein. Der Verkehr in der Weißliliengasse muss jeweils kurzfristig gesperrt werden.

Die Übung ist Teil eines Projektes der Polizeiinspektion Mainz 1 (Altstadtrevier), um sich auf solche Szenarien weiterhin professionell vorzubereiten.

Wir bitten die Anwohnerinnen und Anwohner den anbei befindlichen Flyer zu beachten. Für Rückfragen steht ihnen die Pressestelle der Polizei Mainz unter den u.a. Telefonnummern gerne zur Verfügung.

