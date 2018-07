POL-PPMZ: Diebstahl eines Koffers

Ingelheim am Rhein (ots) - Am 01.07.2018, gegen Nachmittag, wurde in Ingelheim, auf dem Freigelände einer Firma in der Binger Straße, ein Koffer mit über hundert Schlüssel gestohlen. Wer kann Hinweise zum Verbleib des Koffers oder dem Täter geben? Hinweise an die Polizei Ingelheim.

