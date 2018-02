POL-PPMZ: Sachbeschädigungsserie Nierstein

Nierstein (ots) - Wie bereits gemeldet, kam es am vergangenen Wochenende zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen und an Straßenschildern. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Im Zuge der Fahndung und weiteren Ermittlungen konnten drei Tatverdächtige festgestellt werden. Es handelt sich hierbei um drei junge Männer aus Nierstein und Dienheim. Die Ermittlungen, ob diese Täter auch für andere gleichgelagerte Sachbeschädigungen in Nierstein in Frage kommen, dauern noch an.

