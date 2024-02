POL-PDKH: Zahlreiche Verstöße bei Kontrolle des Stoppschildes festgestellt

Bad Kreuznach, Rheinstraße / Mannheimer Str. (ots) - Am heutigen Vormittag wurde durch Kräfte hiesiger Dienststelle die ordnungsgemäße Einhaltung des "Stoppschildes" an der Rheinstraße Ecke Mannheimer Straße überwacht. An dieser Örtlichkeit kam es in der Vergangenheit zu mehreren - teils heftigen - Verkehrsunfällen, zudem erreichten hiesige Dienststelle zuletzt Hinweise von Anwohnenden, worin um verstärkte ...

mehr