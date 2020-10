Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsdirektion Mainz und Polizeidirektion Bad Kreuznach kontrollierten gemeinsam Lastkraftwagen

Bad Kreuznach (ots)

Am 12.10.20 zwischen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr kontrollierten Kräfte der Verkehrsdirektion Mainz und der Polizeidirektion Bad Kreuznach gemeinsam Lkw in der Karl-Förster-Straße in Bad Kreuznach. Insgesamt wurden 25 Lkw und ihre Fahrer überprüft. Es wurde eine Strafanzeige wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen ungenügender Ladungssicherung erstattet. Daneben wurden noch 10 Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht festgestellt.

