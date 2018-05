POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Kreuznach (ots) - Am 04.05.2018, um 15:23 Uhr, befuhr ein 64jähriger Mann mit seinem Pkw die K 29 von Spabrücken kommend in Richtung Münchwald. Zeitgleich befuhr ein 57jähriger Mann mit seinem Motorrad die L 239 von Gemünden kommend in Richtung Münchwald. An der Kreuzung K29/L239 missachtete der Pkw Fahrer die Vorfahrt des von rechts kommenden Motorradfahrers und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Durch den Zusammenstoß erlitt der 57jährige Motorradfahrer Verletzungen am linken Fuß und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw Fahrer blieb unverletzt.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7000EUR.

