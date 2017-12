POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Kirn (ots) - Eine Fahrzeugführerin befuhr die K 7 aus Fahrtrichtung Kirn kommend an Kirn-Sulzbach vorbei in Fahrtrichtung B 41. An der Einmündung zur B 41 bog sie nach links in die bevorrechtigte Straße ein. Hierbei übersah diese den abbiegenden PKW Fahrer, welcher sich auf der bevorrechtigten B 41 befand. An beiden PKW entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752/1560

pikirn@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell