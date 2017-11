POL-PDKH: Kühlschrank aufgebrochen

Lauschied (ots) - Am 13.11.2017 stellten die Mitarbeiter des Kindergartens in Lauschied fest, dass bislang Unbekannte sich an dem verschlossenen Kühlschrank zu schaffen gemacht hatten. Entwendet wurde eine geringe Menge Tiefkühlkost. Es wird davon ausgegangen, dass Personen sich in den wegen einer Feier unverschlossenen Räumlichkeiten aufhielten und in dem Kühlschrank Getränke vermuteten. Der entstandene Sachschaden erhöht sich um den Inhalt des Kühlschrankes, da dieser vorsorglich komplett entsorgt wird. Hinweise an die Polizei Kirn unter 06752/1560 oder die Außenstelle in Bad Sobernheim unter 06751/81270.

