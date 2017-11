POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht Kirn/Hochstetten-Dhaun

Kirn/Hochstetten-Dhaun (ots) - Am 16.11.2017, gegen 14:35h befährt ein Pkw Fahrer befährt die L 183 aus Kirn kommend in Fahrtrichtung Hochstetten-Dhaun. Ein weiterer Pkw befährt die L 183 aus Hochstetten-Dhaun kommend in Fahrtrichtung Kirn. Unmittelbar hinter diesem fährt ein weiterer Pkw. Der erste Pkw folgt dem Straßenverlauf bis hin zur Rechtskurve die letzten Endes auf die B41 in Fahrtrichtung Idar-Oberstein führt. Unmittelbar vor dem Beginn der Rechtskurve kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen den Außenspiegeln dieses Pkw mit dem Aussenspiegel des zweiten Pkw. Hierbei verliert der erste Pkw Teile seines Außenspiegels, die auf das Fahrzeug hinter dem zweiten Pkw fallen. An allen drei Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernt sich unmittelbar von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Kirn unter: 06752-1560

