POL-PDWO: Gefährliche Köperverletzung in einem Wormser Café

Worms (ots) - Der 61-jährige Busfahrer befuhr am 13.04.2024, gegen 13:15 Uhr, die Dr.-Illert-Straße in Fahrtrichtung Landgrafenstraße. Hier kam er zu weit nach links und stieß gegen zwei dort geparkte PKW. Ein PKW wurde durch den Zusammenstoß gegen eine angrenzende Grundstücksmauer gedrückt. Durch den Aufprall entstand Sachschaden an allen drei Fahrzeugen und an der Mauer. Zudem wurden ein 6-jähriges Kind und eine ...

