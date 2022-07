Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht - 17-jährige verletzt - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am Donnerstag, den 07.07.2022 gegen 12:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 17-jährigen Mofa-Fahrerin und einem bislang unbekannten, männlichen PKW-Fahrer. Die 17-jährige Wormserin befuhr die Mähgasse in Worms von der Sankt-Rupert-Straße in Richtung Rheinstraße. An der Einmündung Mähgasse/Rheinstraße übersieht ein, auf der Rheinstraße in Richtung Ludwigstraße fahrender PKW-Fahrer die bevorrechtigte Mofa-Fahrerin, woraufhin diese unmittelbar bremst und einen Zusammenstoß noch verhindern kann. Bei dem Bremsvorgang verliert die Mofa-Fahrerin das Gleichgewicht und stürzt, wodurch sie sich leicht verletzt. Obwohl der PKW-Fahrer den Verkehrsunfall bemerkt haben soll, entfernte sich dieser von der Unfallörtlichkeit.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell