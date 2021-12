Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Worms (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Worms-Herrnsheim zwei Fahrzeuge beschädigt. An einem geparkten Transporter in der Straße Am Krankenhaus wurde die Scheibe der Beifahrertür zertrümmert. An einem weiteren Firmenfahrzeug in der Gabriel-von-Seidl-Straße schlug unbekannter Täter der Scheibe einer Hecktür ein. In Worms-Heppenheim wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem PKW, der auf dem Parkplatz Am Friedhof abgestellt war, ein Reifen zerstochen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell